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طالع الرابط.. البدء بإرسال رسائل لمستفيدي المنحة القطرية عن شهر مارس

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طالع الرابط.. البدء بإرسال رسائل لمستفيدي المنحة القطرية عن شهر مارس

21 مارس 2022 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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بدأت الأمم المتحدة، صباح يوم الإثنين، بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، والتي من المقرر بدء صرفها يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تفعيل رابط الفحص خلال ساعات. 

وكشفت مصادر أول أمس السبت، أنّه سيتم البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزّة يوم الأربعاء القادم الموافق 23 مارس الحالي، على أنّ يتم إعلان البدء في توزيع هذه الدورة خلال اليومين القادمين.

فيما رجحت المصادر أن يعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، موعد الصرف المقرر 23 مارس الحالي.

ويجري تثبيت سعر الصرف بالشيقل وفق الأشهر السابقة من خلال النقاط المعتمدة.

ووفق جهود من حركة حماس، تصرف قطر منذ نحو ثلاث سنوات المساعدات النقدية 100 دولار، لحوالي 100 ألف أسرة مُتعففة في قطاع غزّة.

للوصل إلى رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية (سيتم تفعيله خلال ساعات) اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #قطر #المنحة القطرية

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