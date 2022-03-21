حمد: حملات اعتقال المُرشّحين لن تُثنيَ شعبنا عن مواصلة درب المقاومة

شدّدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، سمر حمد، اليوم الاثنين، على أنّ حملات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي المُرشّحين للانتخابات بالضفة المحتلة، لن تُثنِيَ شعبنا عن مُواصلة دربِ المقاومة.

وقالت حمد في تصريحٍ صحفيّ: إنّ" الاحتلال الغاشم يتدخّل بشكلٍ سافرٍ وواضحٍ في العملية الانتخابية لأنّ من مصلحته تغييب الصالحين وأصحاب النّفَس الوطني المُحافظ على قضايا الشعب، وتثبيت الفاسدين ليعمّ الفساد".

وأضافت: إنّ "واجبَنا أن نثبتَ للاحتلال بأنّ هذه الاعتقالات لن تُغيرَ وعيَ الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من إصراره على اختيار من يستحقّون قيادته ويُعبّرون عن نهجه وتضحياته".

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت من ضمنها القيادي في حركة حماس شاكر عمارة ورئيس قائمة "البيرة تجمعنا" لانتخابات الهيئات المحلية، إسلام الطويل.

ورشّحت حركة "حماس" القيادي عمارة في قائمتها الانتخابية "القُدس موعدنا" لانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مُقرّرة في 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين