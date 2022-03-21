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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

21 مارس 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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صورة حية لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا المنطقة الشرقية منه.

واستمع المقتحمون لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة "الهيكل" المزعوم، فيما تولى عناصر من قوات الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية لـ"الأقصى" التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.

وأضافت: أن "150 طالبا من جامعة (كولومبيا) من الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة منظمة (بيدينو) التهويدية، وبقيادة مرشدات من جماعات الهيكل المزعوم اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية داخل صحن الصخرة وفي زوايا الأقصى".

 ويتعرض "الأقصى" يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #اقتحام الأقصى #تهويد #قوت الاحتلال

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