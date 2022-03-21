هاتف جديد من شاومي.. تعرف على سعر Redmi K40S

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي Redmi K40S الجديد، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2400 بيكسل.

وأوضحت شاومي الصينية أن الهاتف الذكي Redmi K40S الجديد يتمتع بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز، في حين تبلغ درجة السطوع 1300 قنديلة/متر مربع.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج كوالكوم Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي Redmi K40S الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 48 ميجابيكسل ومزودة بمثبت صورة بصري، مع كاميرا ذات زاوية واسعة بدقة وضوح 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 2 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية NFC، كما تم تجهيزه بمستشعر بصمة أصابع وبطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة.

ويتوفر هاتف شاومى Redmi K40S ، مقابل سعر يبدأ من 315 دولار.

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة شاومي الهاتف الذكي Redmi K50 Gaming Edition الجديد لعشاق الألعاب.

وتهدف الشركة الصينية من خلال هاتفها الذكي الجديد إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال أزرار الكتف القابلة للإخراج، والتي يمكن تثبيتها في جسم الهاتف الذكي عن طريق 8 وحدات مغناطيسية في حالة عدم الحاجة إليها.

وخلال هذا الهاتف قامت شاومي أيضا بتركيب 4 سماعات وأول محرك اهتزاز "فائق النطاق" في العالم، والذي يقوم بتوليد اهتزازات أقوى بتردد يقع بين 50 و500 هرتز.

المصدر / وكالات