منتدى الإبداع الثقافي يعقد لقاء ثقافيًا

عقد منتدى الإبداع الثقافي في كلية الآداب الإسلامية بغزة لقاء ثقافيا يستشرف ملامح المشهد الثقافي القادم في إطار التحضير لخطته السنوية للعام 2023، أدار اللقاء رئيس منتدى الإبداع الثقافي الأستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم، وعضو المجلس الإداري د. خضر أبو جحجوح.

وأكد غنيم على فتح آفاق التفكير من أجل الإعداد للمرحلة القادمة، وعرض الخطة التشغيلية للعام 2021، التي تقوم على عدة فاعليات من بينها الأسابيع الثقافية: أسبوع الشعر والمسرح، وأسبوع المخطوط العربي، وأسبوع اللغة العربية. وتبني طباعة الأعمال الإبداعية للطاقات الشبابية، والانفتاح على المشهد الثقافي المحلي والعربي.

وبين جحجوح أهمية وجود المؤسسات الثقافية الفاعلة، مثل منتدى الإبداع الثقافي، وما تقدمه من تسهيلات للمبدعين والمبدعات لم تكن متاحة في الماضي القريب. وأكد على تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإبداع الثقافي.

وأسهم الحضور في بلورة الملامح العامة للمشهد القادم، حيث أكدت الكاتبة دعاء عابد على أهمية عمل مؤتمرات علمية دولية، وإعداد دورات مختصة بمهارات في موضوعات تسهم في بناء شخصية المهتمين بالجانب الثقافي، إضافة إلى عقد علاقات مع الجامعات الفلسطينية والعربية.

بينما دعت ريما خضر إلى توسيع دائرة الاهتمام بأصحاب التخصصات المختلفة ليشاركوا في الفعاليات والمعارض والاحتفالات، وأكدت على أهمية تفعيل منتدى الإبداع الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

ودعت وفاء عوض الله إلى العمل على إصدار جريدة خاصة بالمنتدى، ,وأكدت على ضرورة تفعيل المشهد الثقافي باستضافة الأدباء من الداخل والخارج.

بينما أكدت سناء زقوت على ضرورة تنفيذ معارض الكتاب والفنون الفلسطينية، والمشاركة في المعارض الخارجية، وحثت على تنفيذ زيارات للمؤسسات الثقافية والوزارات المختصة وتشبيك علاقات العمل معها.

من جانبها دعت شيماء أبو شقرة إلى تبادل الخبرات مع الجامعات العربية، وتنويع الفعاليات والاهتمام بعقد المناظرات، والتبادل المعرفي من خلال البعثات الإبداعية والعلمية إلى الخارج، وتسليط الضوء على التجربة الإبداعية عند الأسرى، والاهتمام بفئة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأسيس لجيل يمتلك القدرة على عمل أفلام ومسلسلات تجسد الفكر الفلسطيني الإبداعي.

وأكدت عطاف دلول على الاهتمام بالدورات النوعية، والمسابقات الإبداعية، وتعزيز الدور الإعلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين