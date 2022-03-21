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الجامعة الإسلامية تنظم اللقاء الختامي لمسابقة قارئ الجامعة

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الجامعة الإسلامية تنظم اللقاء الختامي لمسابقة قارئ الجامعة

21 مارس 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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الطالب "ألحبشي" يتسلم جائزة مسابقة قارئ الجامعة

برعاية من رابطة علماء فلسطين نظم قسم الدعوة والاعلام بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة اللقاء الختامي لمسابقة قارئ الجامعة.

وتنافس في المسابقة أكثر من 60 طالباً من كافة كليات الجامعة، تأهل منهم 5 طلاب للدور النهائي، وتم عقد المسابقة بحضور لجنة تحكيم متخصصة في القراءات القرآنية مكونة من هاني العلي، ضيائي السوسي، د. هاني عوض، وسط حضور جمع كبير من الطلبة.

وفاز في المسابقة الطالب محمد يحيى الحبشي بلقب قارئ الجامعة الإسلامية، وتسلم الفائزون جوائز نقدية مقدمة من رابطة علماء فلسطين إضافة إلى دروع تذكارية.

وأكد أ. د. نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين أن الرابطة تهدف من وراء رعاية هذه المناشط حث طلبة الجامعة على قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، والإبداع في تلاوته.

وقال: "تعد هذه المسابقة من أهم النشاطات والفعاليات التي تبرز الدور الفاعل الذي تقوم به رابطة علماء فلسطين في نشر كتاب الله وتعليمه من خلال توجيه طاقات الطلبة نحو ما يفيدهم وينفعهم، مما يعزز لديهم التحلي بالقرآن الكريم هدياً وسلوكاً ومنهجاً".

وأضاف بقوله: ستبقى أيدينا في الرابطة مفتوحة لكل طرق الخير والوسائل التي تؤدي لنشر دين الله تعالى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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