غزة: حالتا وفاة و94 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 542 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأفادت بأنها سجلت 250 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ248951 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1403 حالة، وإجمالي المتعافين 245574 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1974 وفاة.

وذكرت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 21 حالة، من بينها 16 حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 674255 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين