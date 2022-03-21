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مصادر عبرية تزعم: مسيرات انتحارية إيرانية أُسقطت قبل وصولها (إسرائيل)

21 مارس 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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زعمت مصادر عبرية، صباح اليوم الإثنين، أن الطائرات المسيرة التي أسقطتها القوات الأميركية في أجواء العراق قبيل منتصف الشهر الماضي، كانت في طريقها للانفجار داخل )إسرائيل).

وبحسب المراسل العسكري لقناة ريشت كان العبرية، فإن أجهزة أمن الاحتلال أكدت أن تلك الطائرات كانت "انتحارية" وتهدف للوصول للداخل الفلسطيني المحتل للانفجار داخلها.

وكانت القناة كشفت في السادس عشر من فبراير/ شباط الماضي، كشفت أن الجيش الأميركي أسقط في الرابع عشر من نفس الشهر، طائرتين إيرانيتين بدون طيار أطلقتا من العراق.

وبحسب القناة حينها، فإن هناك ترجيحات بإمكانية إطلاق الطائرتين من إيران، ودخلتا من هناك إلى العراق قبل أن يتم إسقاطهن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إيران #طائرات مسيرة

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