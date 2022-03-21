مطلوب سائق إسعاف للعمل في جمعية الخدمة العامة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الخدمة العامة بغزة تعلن فيه عن وظيفة سائق إسعاف

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلا على (شهادة الثانوية العامة+رخصة قيادة سيارات سارية المفعول+دبلوم اسعاف وطوارئ (EMT) من جهة معترف بها.

2 - أن يكون لدى المتقدم دورة في الإسعافات الأولية.

3 - شهادة في مجال التخصص كسائق إسعاف من جهة معتمدة.

4 - المعرفة الجيدة بعلوم وإجراءات الإسعاف الأولي.

5 - القدرة على التعامل مع المريض بطريقة فنية.

6 - القدرة على تحمل ضغط العمل

7 - الخبرة في سرعة التصرف وقت الحدث والأزمات التي تتطلب سرعة الاستجابة للحدث.

8 - مواكبة التطورات في المهنة

9 - الاستعداد للعمل بمختلف الظروف والقبول بالعمل بنظام المناوبات.

10.ان يكون المتقدم من محافظة غزة.

11.ان لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام .

12.ان يكون المتقدم متفرغ للعمل.

13.ان يكون المتقدم متزوج.

14.خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

المهام الوظيفية

1 - يقوم بفحص كافة الأجهزة داخل الكبينة الخلفية للسيارة وكافة المهام الطبية.

2 - يقوم بفحص الوقود والإطارات والماء والزيوت واستكمال السجلات الإدارية والصحية.

3 - يلتزم بالزى الرسمي المخصص لسائق الإسعاف ويحافظ علي المظهر العام.

4 - يلتزم بشحن الأجهزة والمعدات داخل سيارة الإسعاف و التأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة.

5 - التأكد من تعبئة اسطوانات الأكسجين.

6 - يكون لديه الخبرة الكاملة لفهم طبيعة وتشغيل الأجهزة والمعدات المختلفة في سيارة الإسعاف والعمل علي فحصها عند الاستلام.

7 - يعمل علي تعبئة (case form) بدقة وتدوين الملاحظات والأشياء القانونية.

8 - تحويل الحالات من قسم الولادة والاقسام الاخرى الى مستشفي الشفاء اذا لزم الامر.

9 - يتفحص السيارة من الخارج والداخل كبنيه ويتفقد كل ما فيها من أجهزة الإنذار وأجهزة الاتصال والإنارة و اللواح.

10 - أن يتقيد بنظام العمل و اللوائح المتعلقة بتسليم و استلام سيارة الإسعاف Daily check list .12 - القيام بأي مهام يكلف بها من قبل مسئوله في مجال تخصصه.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/nx8aFRRtpKAFV2YB8

- آخر موعد للتسجيل يوم 24-3-2022م

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لمقر اجمعية الخدمة العامة.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق.