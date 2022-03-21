فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكرانيا ترفض عرضا روسيا بشأن "ماريوبول" وتقول "الاستسلام غير وارد"

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة

أربع علامات تكشف أنك تعاني من نقص فيتامين B9

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الإثنين 21 مارس

الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

برشلونة يحسم "كلاسيكو الأرض" بفوز كاسح على ريال مدريد

عائلة عدي نخلة: تحقيق السلطة مع ابننا لمشاركته في بيت عزاء شهيد "مخجل ومعيب ومُهين"

بحضور الدعليس.. نقابة المحاسبين تحتفي بيوم المحاسب الفلسطيني

الاحتلال يزعم اعتقال شابين اجتازا السياج الفاصل شمال غزة

الطيراوي مهاجماً اشتية: أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل فتح

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة

21 مارس 2022 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم طالت مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل عن 10 مواطنين، بعد مداهمة عشرات المنازل في مناطق متفرقة من الضفة.

ومن بين المعتقلين، إسلام الطويل رئيس قائمة “البيرة تجمعنا” للانتخابات المحلية، إلى جانب الأسير المحرر والباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، من نفس المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، مهدي فالح زكارنة، ورامي ياسين.

فيما اعتقلت من مخيم عايدة شمال بيت لحم، إبراهيم أبو سرور، ومن مخيم العزة معاذ أبو طربوش.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس شاكر عمارة، والأسير المحرر نائل أبو العسل، إلى جانب الشاب عمر أبو جنادي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #الضفة #اعتقالات #حملة اعتقالات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة