الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم طالت مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل عن 10 مواطنين، بعد مداهمة عشرات المنازل في مناطق متفرقة من الضفة.

ومن بين المعتقلين، إسلام الطويل رئيس قائمة “البيرة تجمعنا” للانتخابات المحلية، إلى جانب الأسير المحرر والباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، من نفس المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، مهدي فالح زكارنة، ورامي ياسين.

فيما اعتقلت من مخيم عايدة شمال بيت لحم، إبراهيم أبو سرور، ومن مخيم العزة معاذ أبو طربوش.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس شاكر عمارة، والأسير المحرر نائل أبو العسل، إلى جانب الشاب عمر أبو جنادي.

المصدر / فلسطين أون لاين