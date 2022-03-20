برشلونة يحسم "كلاسيكو الأرض" بفوز كاسح على ريال مدريد

حقق فريق برشلونة فوزا قاسيا مستضيفه وغريمه ريال مدريد بنتيجة (4-0) الأحد في كلاسيكو الأرض، ضمن المرحلة 29 في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل رباعية برشلونة كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثنائية 29، 51، والأوروغوياني رونالد أراوخو 38، وفران توريس 47.



وبتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني مع مباراة مؤجلة.

ومني فريق ريال مدريد بالهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 66 نقطة حصدها من 29 مباراة، ولكنه يحتل صدارة الليغا، متقدما بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه وضيفه إشبيلية، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال سوسييداد.

المصدر / وكالات