الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم و باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين