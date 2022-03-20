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بالصور بحضور الدعليس.. نقابة المحاسبين تحتفي بيوم المحاسب الفلسطيني

20 مارس 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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أحيت نقابة المحاسبين اليوم الأحد، يوم المحاسب الفلسطيني في احتفال عقدته بمدينة غزة بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقال الدعليس في كلمته خلال الاحتفال، إن الحكومة أخذت على عاتقها بالشراكة مع ديوان الموظفين العام استيعاب أكبر عدد من المحاسبين في الوظيفة الحكومية.

وأكد أن ذلك الاستيعاب سيزداد مع نهاية هذا العام، مشدداً على سعي الحكومة لوضع عدة مقترحات ومبادرات من شأنها الارتقاء بالمحاسب الفلسطيني.

بدوره، بين وكيل وزارة المالية عوني الباشا، أن المحاسب يعتبر عماد العمل الحكومي، باعتباره يقدر الأعمال ويحقق الإيرادات ويوزع النفقات لكامل الوزارات.

ولفت إلى أهمية المحاسب للعمل في القطاع الخاص أيضاً.

من جانبه، أوضح نقيب المحاسبين زيد بسيسو، أن هذا الاحتفال يعقد بشكل سنوي من قبل النقابة للاجتماع بكافة المحاسبين للتأكيد على الانتماء واستعراض النجاحات والإنجازات التي حققت طوال العام.

من جهته، اعتبر عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية سالم حلس، الاحتفال بمثابة يوم عيد بالنسبة للمحاسبين، مبيناً أنه يأتي للتركيز على أهمية المحاسب في عملية التنمية الاقتصادية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المحاسبين #يوم المحاسب الفلسطيني

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