4 مستوطنين يعتدون على سائق فلسطيني من رهط

أصيب السائق صلاح الدين أبو زايد، من مدينة رهط، في النقب المحتل، جرّاء تعرّضه لاعتداء من قِبل مستوطنين متطرفين مساء اليوم الأحد.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين، اعتدت مساء اليوم، على سائق الحافلة، خلال نقله ركاب من أحد المصانع، وحاولت حرق الحافلة وهو بداخلها.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين، اعتدوا على أبو زايد (48 عامًا)، برش الغاز المسيل للدموع عليه، مما تسبب بإصابته بضيق في التنفس.

وقال منسق لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة لموقع "الجرمق"، عقب زيارة السائق في المستشفى، إن مركبة فيها 4 مستوطنين نزلوا من مركبة واعترضوا الحافلة وقاموا برش الغاز المسيل للدموع على السائق مباشرة ما تسبب بضيق تنفسه.

وأضاف، "أخبرنا السائق أن اليهود كانوا يتحدثون باللغة العبرية ويقولون لبعضهم إنهم سيحرقون الحافلة والسائق بداخلها.. لكن لحسن حظه كان هناك راكب معه وتركوه عندما شاهدوا هذا الراكب".

وقال الزبارقة، إن "شرطة الاحتلال حاولت الضغط على سائق الحافلة في المستشفى ليغلق الملف".

وتابع "نحن في لجنة التوجيه نرفض هذا التوجه لأن الشرطة تتعاون مع هذه المليشيا وهذه الشرطة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث".

المصدر / فلسطين أون لاين