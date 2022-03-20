فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يزعم اعتقال شابين اجتازا السياج الفاصل شمال غزة

الطيراوي مهاجماً اشتية: أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل فتح

4 مستوطنين يعتدون على سائق فلسطيني من رهط

الألعاب الإلكترونية تصنع تواصلا إنسانيا عالميا لم يسبق له مثيل في التاريخ

الكشف عن تفاصيل عمليتي الأخوين البرغوثي بالضفة

رفضاً للتطبيع.. مقاطعة أردنية وجزائرية لدورة دولية للمدربين في البحرين

حماس: عملية رأس العامود ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال

"برلمانيون لأجل القدس" تشيد بمواقف الغانم خلال اجتماع "بالي"

الجهاد الإسلامي: عملية الطعن في القدس دليل على حيوية الانتفاضة

"الشعبيّة" تُشيد بعمليةِ الطعن في باب العامود

إعلان تيك توك داخلي

حاولوا حرقه داخل الحافلة

4 مستوطنين يعتدون على سائق فلسطيني من رهط

20 مارس 2022 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
...
السائق أبو زايد تعرض لاعتداء من متسوطنين متطرفين مساء اليوم (مواقع)

أصيب السائق صلاح الدين أبو زايد، من مدينة رهط، في النقب المحتل، جرّاء تعرّضه لاعتداء من قِبل مستوطنين متطرفين مساء اليوم الأحد.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين، اعتدت مساء اليوم، على سائق الحافلة، خلال نقله ركاب من أحد المصانع، وحاولت حرق الحافلة وهو بداخلها.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين، اعتدوا على أبو زايد (48 عامًا)، برش الغاز المسيل للدموع عليه، مما تسبب بإصابته بضيق في التنفس.

وقال منسق لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة لموقع "الجرمق"، عقب زيارة السائق في المستشفى، إن مركبة فيها 4 مستوطنين نزلوا من مركبة واعترضوا الحافلة وقاموا برش الغاز المسيل للدموع على السائق مباشرة ما تسبب بضيق تنفسه.

وأضاف، "أخبرنا السائق أن اليهود كانوا يتحدثون باللغة العبرية ويقولون لبعضهم إنهم سيحرقون الحافلة والسائق بداخلها.. لكن لحسن حظه كان هناك راكب معه وتركوه عندما شاهدوا هذا الراكب".

وقال الزبارقة، إن "شرطة الاحتلال حاولت الضغط على سائق الحافلة في المستشفى ليغلق الملف".

وتابع "نحن في لجنة التوجيه نرفض هذا التوجه لأن الشرطة تتعاون مع هذه المليشيا وهذه الشرطة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#مستوطنون #رهط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة