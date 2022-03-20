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لاستقباله رجال أعمال فاسدين من أريحا

الطيراوي مهاجماً اشتية: أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل فتح

20 مارس 2022 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
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شن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، اليوم الأحد، هجوماً لاذعاً على رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، على خلفية استقباله عدداً ممن وصفهم "مدعي الأعمال الفاسدين من أريحا".

وأضاف الطيراوي في منشور على صفحته بـ"الفيس بوك": "كفى يا اشتية، أنت لا تمثلني في الحكومة، ولا تمثل حركة فتح".

وأشار إلى أن استقبال اشتية أشخاصاً يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء.

وأضاف الطيراوي: أن "اشتية استقبل عدداً من رجال الأعمال المشبوهة الفاسدين والمعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال من مدينة أريحا، وعلى رأسهم المدعو وسام أبو ستة ( كعابنة)، والذين استقبلهم اليوم رئيس الوزراء في مكتبه برام الله، واستمع إلى شكواهم ضد تسوية الأراضي التي يدعون فيها أن البعض يستغل قراراتها لابتزاز المستثمرين ويقصدون أنفسهم، في الوقت الذي يستولون فيه هم أنفسهم على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء".

وتابع : "كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا اشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أريحا #رجال أعمال #توفيق الطيراوي #محمد اشتية

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