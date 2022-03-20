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عقب عملية الطعن.. شرطة الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في القدس

20 مارس 2022 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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عناصر الاحتلال يعتقلون المزيد من الفلسطينيين في القدس (الأناضول)

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، 7 فلسطينيين على الأقل، في مدينة القدس المحتلة وأنحائها، ردًا على عملية طعن أسفرت عن إصابة عنصرين لها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قناة "كان" العبرية الرسمية، إصابة شرطيين، بجروح طفيفة، إثر تعرضهما لعملية طعن، في حي رأس العامود وسط القدس، في حين انسحب المنفذ.

وأفاد شهود عيان "للأناضول" أنّ شرطة الاحتلال، اعتقلت 3 شبان على الأقل، في رأس العامود، تعرض أحدهم للضرب المبرح.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال، شقيقين فلسطينيين من بلدة الطور وسط القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وفق المصادر نفسها

وعلى الصعيد ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جبل المكبر جنوبي القدس، واعتقلت امرأة ونجلها.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة، وقامت بعمليات تفتيش بالمنطقة.

المصدر / الأناضول
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