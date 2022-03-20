"برلمانيون لأجل القدس" تشيد بمواقف الغانم خلال اجتماع "بالي"

أشادت "رابطة برلمانيون لأجل القدس"، اليوم الأحد، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الداعم لملف عضوية الرابطة في الاتحاد والقضية الفلسطينية، خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بالي الإندونيسية.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة برلمانيون لأجل القدس، أن وفد الرابطة، شكر دولة الكويت "أميرًا وحكومًا وشعبًا، على مواقفهم المشرفة والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة وتبني قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتمسكها بموقف موحد بهذا الخصوص".

وكان الغانم دعا مندوبي المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية لدعم حصول الرابطة على عضوية مراقب في الاتحاد البرلماني، لأهمية دورها في مجال تسليط الضوء على ما يجري في القدس المحتلة وفلسطين والدفاع عن الحقوق العربية والاسلامية.

كما طالب الغانم، رئيس الاتحاد دوارتي باشيكو، بطرد الوفد الإسرائيلي، قائلا "من حيث مبدأ الاحتلال ندين أي احتلال"، وتساءل: "كيف يمكن المطالبة بطرد الوفد الروسي، أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب غزو حدث قبل بضعة أيام أو أسابيع، ولا يُطرد الوفد الإسرائيلي وهم قد غزوا فلسطين قبل أكثر من 70 سنة"

المصدر / وكالات