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الجهاد الإسلامي: عملية الطعن في القدس دليل على حيوية الانتفاضة

20 مارس 2022 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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باركت حركة الجهاد الإسلامي، عملية الطعن في باب العامود بالقدس المحتلة، مؤكدة "أنها دليل على حيوية الانتفاضة والرد على جرائم الاحتلال".

وقال طارق عز الدين المتحدث باسم الحركة عن الضفة الغربية، في بيان صحفي: "إن هذه العملية المباركة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق شعبنا ومقدساتنا".

ودعا عز الدين، الجماهير إلى ضرورة العمل على تصعيد العمل المقاوم في وجه الاحتلال، وعلى نقاط التماس، ورص الصفوف، لحماية المقدسات من عبث الاحتلال.

وأضاف "نؤكد أننا ماضون قدماً في جهادنا ومقاومتنا بكل الطرق والوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلح، ولن يثنينا عن أداء واجبنا كل محاولات القمع والإرهاب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #القدس المحتلة #باب العامود

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