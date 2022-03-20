السيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الكبير على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 اليوم الأحد.

افتتح الضيوف التسجيل بهدف أحرزه رحيم ستيرلينغ عند الدقيقة 12، ونجح المضيف في إدراك التعادل بمساعدة من إمريك لابورت قبيل نهاية الشوط الأول.

واستعاد مانشستر سيتي تقدمه في المباراة عبر لاعبه كيفين دي بروين من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

ورفع فيل فودن غلة السيتيزنس إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 75، فيما اختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 78.

المصدر / وكالات