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"المتابعة" تثمن موقف الغانم وأبطال المقاطعة الرياضية العرب

20 مارس 2022 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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جانب من مشاركة الغانم في اجتماع البرلمان الدولي (وكالات)

ثمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، طرد وفد دولة الاحتلال البرلماني من اجتماع البرلمان الدولى في أندونيسيا.

وقالت لجنة المتابعة في بيان صحفي، إن "موقف الغانم ليس جديداً فقد تعودنا منه على مواقفه الثابتة والمبدئية بالوقوف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة. "

كما أعربت عن تقديرها لأبطال المقاطعة الرياضية العرب، "المدرب الأردني محمد السعود عضو الإتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ، والمدرب الجزائري إبراهيم سرقمة مدرب رياضة الفل كونتاكت والكيك بوكسينغ  لإنسحابهم من الدورة الدولية للمدربين التي تقام في البحرين بسبب مشاركة وفد إسرائيلي فيها."

ووصفت لجنة المتابعة، "الانسحاب" بأنه "بطولة شعبية ووطنية حصل عليها المدربان الأبطال".

وطالبت الرياضيين العرب كافة، بمقاطعة الأنشطة الرياضية التي تشارك فيها فرق من جنود ومستوطني الاحتلال بلباس رياضي.

واعتبرت لجنة المتابعة، أن موقف الغانم وسرقمة والسعود يعبر عن جماهير الأمة العربية التي ترفض التطبيع وتحاربه وتعبر عن المواقف المبدئية ضد الاحتلال والتمييز العنصري والأبارتهايد الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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