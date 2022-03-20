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في أعقاب عملية الطعن

قوات الاحتلال تقتحم منازل المقدسيين في رأس العامود

20 مارس 2022 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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جانب من عملية اقتحام منازل باب العامود

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، منازل المقدسيين في رأس العامود بالقدس المحتلة، في أعقاب عملية الطعن التي نجح منفذها الانسحاب من المكان.

وأفادت مصادر مقدسية، أن وحدة "اليمار" التابعة للاحتلال، استنفرت عناصرها بشكلٍ مُكثّف في حي رأس العامود، واقتحمت منازل المقدسيين، وأجرت عمليات تفتيش بداخلها.

وأشارت المصادر، إلى تحليق طائرات الاحتلال، بشكلٍ مُكثّف فوق رأس العامود، بحثاً عن منفذ عملية الطعن.

وأعلن الاحتلال مساء اليوم عن إصابة شرطييْن من الاحتلال بجراح متوسطة وخفيفة، بعملية الطعن.

واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها في المكان، واعتدت على الأهالي والشُبّان المتواجدين.

كما أغلقت قوات الاحتلال بابيْ العامود والساهرة- أبواب البلدة القديمة بالقدس- ومنعت الأهالي من التنقل، لبعضٍ من الوقت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #عملية طعن #باب العامود

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