حماس: عملية رأس العامود ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت حركة حماس، عملية الطعن البطولية التي نفذها شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، في رأس العامود بالقدس المحتلة، وأصاب خلالها عنصرين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد حمادة، المتحدث باسم حماس في القدس المحتلة، في بيان صحفي، "إنّ شجاعة وإقدام هذا الشاب، رسالة واضحة للاحتلال وحكومته المتطرفة المجرمة بحقّ شعبنا، أنهم لن يحقّقوا أمنهم المزعوم على أرضنا، طالما لم يشعر به أبناء شعبنا؛ الذين يتعرّضون يومياً لجرائم وسادية الاحتلال".

وشدد حمادة، على "أنَّ الإرهاب الصهيوني المتواصل، لن يضعف عزيمة شعبنا، بل سيزيده قوة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتصعيد الحراك الشعبي والفعل المقاوم، ضد هذا المحتل الغاشم، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، حتى تحريرها وزوال الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين