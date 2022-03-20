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العمل بغزة تعلن وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل بالداخل المحتل

20 مارس 2022 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة العمل بغزة أنها تسلمت عدداً من تصاريح العمل في الداخل المحتل، والبالغ عددها 170 تصريح، تحت مسمى "احتياجات اقتصادية".

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، أنها دفعة أولى من الأسماء التي تم إرسالها للشؤون المدنية وعددهم "1000" مرشح.

ونوهت وزارة العمل أن مدة التصريح 6 شهور، وسيتم تسليمها في مكاتب التشغيل بمديريات العمل في محافظات قطاع غزة، من خلال إرسال رسائل نصية sms لأصحاب التصاريح.

وجددت التأكيد على أنها ستبقى على تواصل دائم مع المواطنين في حال وجود دفعات أخرى من التصاريح للعمل في الداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#العمل في الداخل

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