فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العمل بغزة تعلن وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل بالداخل المحتل

حماس: عملية الطعن بالقدس رسالة تحدٍ وإصرار

استطلاع: 94% من فلسطينيي الداخل المحتل تعرضوا للعنصرية والتمييز

ريان: 940 ألف مواطن استفادوا من مشاريع الجمعيات الخيرية في القطاع

إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بعملية طعن في باب العامود

الدعليس: صرف رواتب الموظفين قبل رمضان

آخر وزير مالية في أفغانستان يعمل حاليا سائق أوبر بواشنطن

دعوات للمشاركة في الاحتفال مع الأسيرات الأمهات أمام "الدامون"

"التوجيه العليا بالنقب": تشكيل الاحتلال مليشيا مسلحة خطوة في غاية الخطورة

وقفة لأهالي جبل المكبر رفضًا لسياسة هدم المنازل

إعلان تيك توك داخلي

حماس: عملية الطعن بالقدس رسالة تحدٍ وإصرار

20 مارس 2022 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة حماس، أن عملية الطعن بالقرب من باب العامود، في القدس المحتلة، مساء اليوم، هي رسالة تحدٍ وإصرار على مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا وتغوله على أرضنا الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، مساء اليوم، إن "تصاعد عمليات المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الأمثل لردع الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وتوجه القانوع، بالتحية للشباب الثائر وجماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل التي تتصدى للاحتلال وتؤكد دوماً على قدرتها على النيل من الاحتلال وإيلامه، مشدداً على أن "شعبنا سيواصل نضاله حتى التحرير الأكيد".

وأصيب عنصران من شرطة الاحتلال في عملية الطعن بباب العامود، وقد تمكن منفذها من الانسحاب، فيما هرعت قوات كبيرة من الاحتلال للمنطقة بحثاً عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #القدس المحتلة #شرطة الاحتلال #باب العامود #عملية الطعن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة