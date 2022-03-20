القانوع: عملية الطعن بالقدس رسالة تحدٍ وإصرار

أكدت حركة حماس، أن عملية الطعن بالقرب من باب العامود، في القدس المحتلة، مساء اليوم، هي رسالة تحدٍ وإصرار على مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا وتغوله على أرضنا الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، مساء اليوم، إن "تصاعد عمليات المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الأمثل لردع الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وتوجه القانوع، بالتحية للشباب الثائر وجماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل التي تتصدى للاحتلال وتؤكد دوماً على قدرتها على النيل من الاحتلال وإيلامه، مشدداً على أن "شعبنا سيواصل نضاله حتى التحرير الأكيد".

وأصيب عنصران من شرطة الاحتلال في عملية الطعن بباب العامود، وقد تمكن منفذها من الانسحاب، فيما هرعت قوات كبيرة من الاحتلال للمنطقة بحثاً عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين