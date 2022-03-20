دعوات للمشاركة في الاحتفال مع الأسيرات الأمهات أمام "الدامون"

دعت مجموعة "نشطاء من أجل أسيرات سجن الدامون"، اليوم الأحد، الفلسطينيين بأراضي48 للمشاركة في وقفةٍ تضامنيةٍ للاحتفالِ بالأسيراتِ الأمّهات اللّاتي يقبعن في سجن الدامون بمناسبة يوم الأم، يوم الجمعة المقبل أمام سجن الدامون.

وأوضحت الناشطة في المجموعة سيرين جبارين، أنّ الوقفة تأتي في سياق إسناد جميع الأسيرات في سجن الدامون بما في ذلك الأسيرات الأمهات اللواتي يحرمن من الاحتفال بيوم الأم بين أبنائهن.

وأشارت جبارين، في تصريحٍ لموقع "الجرمق"، إلى أنّ مجموعة "نشطاء من أجل أسيرات الدامون" تريد الاحتفال بيوم الأم أمام سجن الدامون لإشعار الأسيرات بأنّهن غير منسيات، وأنّ الجميع يتضامن معهن ويسندهن في هذه الذكرى وفي الأيام الأخرى.

وتابعت، "أبناء الأسيرات قاموا بشراء الهدايا لأمّهاتهم لكنّ السلطات الإسرائيلية لم تسمح لهم بزيارةِ أمّهاتهم غدًا في ذكرى يوم الأم.. لذلك قلنا إنه علينا التحرك كمجموعةٍ فأعلنّا عن هذه الوقفة".

وأضافت جبارين، "نحن نريد أن نقولَ للأسيرات بأنّهن لسنَ وحدهن وأنّ الأمّهات والأبناء والشعب معهن وإلى جانبهن.. وأيضًا نريد أن نستغلَّ كلَّ ذكرى لنُحيي قضية الأسيرات الفلسطينيات".

وأردفت "وجودنا أمام سجن الدامون هو مُقابلة الوفاء بالوفاء للأسيراتِ الفلسطينيات.. الأسيرات سيسعدنَ كثيرًا عندما يعلمن أننا بالخارج ونسمع مشاكلهنّ ونتذكرهنّ ونهتف لهنّ ونحتفل بذكرى يوم الأم معهن".

يُذكر أنّ 31 أسيرة تقبعنّ في سجن "الدامون"، بينهنّ 10 أمهات.

وبيَّن نادي الأسير في بيانٍ صحفي، اليوم، أنّ الأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وختام السعافين، وشذى عودة، وعطاف جرادات، وسعدية فرج الله، وفاطمة عليان، وشروق البدن، وياسمين شعبان.

المصدر / فلسطين أون لاين