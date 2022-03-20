الاحتلال يؤجل محاكمة الأسيرة منى قعدان للمرة الـ14

أجّلت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، محاكمة الأسيرة منى قعدان، من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين إلى 4 نيسان/ أبريل المقبل.

وأبلغ محامي العائلة بتأجيل محاكمة الأسيرة منى إلى الرابع من نيسان، وذلك للنطق بالحكم وتحديد مدته.

واعتبرت العائلة أن مماطلة الاحتلال محاولة يائسة لكسر إرادة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ومددت محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال الأسيرة منى، التي تقبع في سجون الدامون، للمرة الـ 14 على التوالي، بحجة استكمال التحقيق معها.

واعتقلت قعدان في الثاني عشر من نيسان 2021، وهي أسيرة سابقة، أمضت ثماني سنوات في سجون الاحتلال، خلال خمس فترات اعتقال.

وكانت قعدان قد تحررت من سجون الاحتلال عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار.

ويواصل الاحتلال اعتقال 31 أسيرة بينهن 10 أمهات يقبعن في سجن الدامون.

المصدر / فلسطين أون لاين