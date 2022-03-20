بحر يشيد بمطالبة الغانم طرد الاحتلال من اجتماع البرلمان الدولي

أشاد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بمطالبة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزق الغانم، أمس، طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ال144 المنعقد في أندونيسيا.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن هذا الموقف المقدر يشكل امتداداً للمواقف الكويتية الأصيلة الداعمة للحق الفلسطيني".

ودعا جميع البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية للعمل على عزل الاحتلال وطرده من كافة المحافل الدولية وتجريمه على انتهاكاته الصارخة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يحتل الأرض الفلسطينية ويقتل الانسان ويدنس المقدسات على مرأى ومسمع العالم.

وطالب بحر المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين