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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

20 مارس 2022 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات في الخليل (صورة أرشيفية)

أصيب شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت عصر اليوم، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت خلالها الرصاص المطاطي صوب المواطنين، ما أدى إلى اصابة شاب برصاصة معدنية في منطقة الفخذ.

وفي وقت سابق، اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، سطح المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، في انتهاك خطير بحق المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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