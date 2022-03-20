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قوات الاحتلال تعتلي سطح المسجد الإبراهيمي بالخليل

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قوات الاحتلال تعتلي سطح المسجد الإبراهيمي بالخليل

20 مارس 2022 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتلون سطح الإبراهيمي في انتهاكٍ خطير (وكالات)

اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، سطح المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال مدير المسجد، غسان الرجبي، إنّ قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلت سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول إلى المكان.

وأشار إلى أنّ هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي يُنفّذها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحقّ المسجد الإبراهيمي ومُحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بأعمال الحفرِ والبناء في ساحة الإبراهيمي، وتدمير معالمه التاريخية، لإحكام قبضته عليه، بذريعة إنشاءِ مصعدٍ للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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