الاحتلال يفرج عن الأسيرين المقدسيين حذيفة ومعتصم عطون

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرين المقدسيين حذيفة إياد عطون، ومعتصم عماد عطون، من بلدة صور باهر شرق القدس المحتلة، بعد قضائهما 9 أشهر في سجون الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال أجلت، نهاية العام الماضي، محاكمة الأسيرين المقدسيين حذيفة عطون ومعتصم عطون.

واعتقل الشابان عطون بعد تصعيد احتلالي ومواجهات عنيفة خلال أحداث هبة باب العامود والشيخ جراح وبلدة سلوان والمسجد الأقصى في الفترة الماضية.

وحرمت قضبان الاحتلال الطالب حذيفة عطون فرحة النجاح في الثانوية العامة بين عائلته وأصدقائه وأحبابه، فبدل أن يحتفل معهم غيبته سجون الاحتلال في اليوم الذي كان ينتظره للإعلان عن نتيجته.

وإلى جانب إبعاد النائب أحمد عطون عن القدس، واعتقال الشابين حذيفة ومعتصم، اعتقلت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة شابين آخرين من العائلة

وعانى حذيفة من العزل والمنع من الزيارة خلال الشهور الماضية، واقتصرت جلسات المحكمة على المحامي وقضاة ونيابة الاحتلال فقط.

وفي إحدى المحاكم الماضية، أكد إياد عطون والد الأسير حذيفة أنه وعائلته ممنوعون من الدخول لقاعة المحكمة، لافتا أنه وبعد جهد مضنٍ من محامي حذيفة سمح له ولوالدته لمدة دقيقة واحدة أو أقل وأبلغوا نجلهم بالنجاح، فيما عبرّ لهم حذيفة عن فرحته باجتيازه الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة التي مر بها.

المصدر / فلسطين أون لاين