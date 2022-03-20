فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة لأهالي جبل المكبر رفضًا لسياسة هدم المنازل

وفاة و7 إصابات بحادث سير جنوب نابلس

10 ملايين أوكراني اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الحرب

تظاهرة وسط الخليل رفضًا لغلاء الأسعار والاستعداد لاعتصام مفتوح

"أبو عمر": 150 جمعية خيرية تقدم مساعدات لـ220 ألف أسرة في القطاع

"هيئة الأسرى": تمديد توقيف 8 معتقلين من جنين لفترات متفاوتة

"برهوم": العمل الخيري بغزة يواجه قيودًا تهدف لتعميق الحالة الإنسانية

31 أسيرة بينهن 10 أمّهات في سجون الاحتلال

هجوم بفأس على مسجد في كندا يتصدى له المصلون

حول شجار الشجاعية .. "البطنيجي": اعتقلنا الجاني وجاري التحقيق في الجريمة

إعلان تيك توك داخلي

بالصور وقفة لأهالي جبل المكبر رفضًا لسياسة هدم المنازل

20 مارس 2022 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
...
جانب من وقفة أهالي جبل المكبر (القسطل)

شارك العشرات من أهالي جبل المكبر، جنوبي القدس، اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية رفضا لسياسة هدم المنازل، أمام مبنى بلدية الاحتلال، غربي المدينة المحتلة.

وردد المشاركون بالوقفة التكبيرات والهتافات المنددة بسياسة الاحتلال العنصرية بحق أهالي جبل المكبر على وجه الخصوص، والقدس عموما، ورفعوا شعارات باللغتين العربية والعبرية، مثل "أوقفوا هدم المنازل في القدس" و" لن نرحل من أرضنا" و"إرادة المقدسيين صلبة".

ووفق مصادر مقدسية هذه الوقفة الاحتجاجية الخامسة التي تنظم أمام مبنى بلدية الاحتلال، للاحتجاج على سياساتها بالهدم وتهجير الأهالي في أحياء القدس.

وتأتي ضمن الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وتضامن مع الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من القائمة العربية المشتركة، بينهم أحمد الطيبي وأسامة السعدي.

يذكر أن 132 منزلا ومنشأة تجارية مهددة بالهدم في جبل المكبر، وفق منظمي الوقفة.

photo_2022-03-20_11-52-39 (2).jpg


photo_2022-03-20_11-52-39.jpg


photo_2022-03-20_11-52-38.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #جبل المكبر #وقفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة