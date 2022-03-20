وقفة لأهالي جبل المكبر رفضًا لسياسة هدم المنازل

شارك العشرات من أهالي جبل المكبر، جنوبي القدس، اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية رفضا لسياسة هدم المنازل، أمام مبنى بلدية الاحتلال، غربي المدينة المحتلة.

وردد المشاركون بالوقفة التكبيرات والهتافات المنددة بسياسة الاحتلال العنصرية بحق أهالي جبل المكبر على وجه الخصوص، والقدس عموما، ورفعوا شعارات باللغتين العربية والعبرية، مثل "أوقفوا هدم المنازل في القدس" و" لن نرحل من أرضنا" و"إرادة المقدسيين صلبة".

ووفق مصادر مقدسية هذه الوقفة الاحتجاجية الخامسة التي تنظم أمام مبنى بلدية الاحتلال، للاحتجاج على سياساتها بالهدم وتهجير الأهالي في أحياء القدس.

وتأتي ضمن الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وتضامن مع الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من القائمة العربية المشتركة، بينهم أحمد الطيبي وأسامة السعدي.

يذكر أن 132 منزلا ومنشأة تجارية مهددة بالهدم في جبل المكبر، وفق منظمي الوقفة.











المصدر / فلسطين أون لاين