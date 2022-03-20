10 ملايين أوكراني اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الحرب

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اضطرار 10 ملايين أوكراني لترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء للدول المجاورة.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر الأحد: "إن الحرب في أوكرانيا مدمرة إلى حد أنها أجبرت 10 ملايين شخص لمغادرة مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو اللجوء لدول أخرى".

وأمس السبت ذكرت الأمم المتحدة أنّ 3 ملايين و328 ألف و692 أوكرانيًا اضطروا للجوء إلى دول مجاورة.

وعبر أكثر من 2 مليون أوكراني الحدود البولندية، منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي

ولجأ 518 ألفا و269 أوكرانيا لرومانيا و359 ألفا و56 إلى مولدوفا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​​

المصدر / وكالات