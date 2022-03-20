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تظاهرة وسط الخليل رفضًا لغلاء الأسعار والاستعداد لاعتصام مفتوح

20 مارس 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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تظاهرة في مدينة الخليل رفضا للغلاء (أرشيف)

قرر ناشطو "حراك بدنا نعيش" الذين تظاهروا اليوم الأحد، على دوار ابن رشد وسط الخليل رفضًا لغلاء الأسعار، نصب الخيام استعدادًا لاعتصام مفتوح في المكان، إلى حين استجابة حكومة رام الله لمطالبهم.

وأتت مظاهرة اليوم، تلبية لدعوة "حراك بدنا نعيش"، حيث كان هناك وقفة للشاحنات والمواطنين ودعوات للإضراب التجاري، رفضًا لغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر محلية إلى أن وعودات لخفض الأسعار من قبل "الحكومة في رام الله"، لكنها لم تحقق، وهذا ما دفع للدعوة للإضراب والوقفة في الخليل اليوم.

وانتشرت أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة سائقي عدد من الشاحنات من الوصول إلى الدوار الرئيس في المدينة، حيث مكان التظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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