"أبو عمر": 150 جمعية خيرية تقدم مساعدات لـ220 ألف أسرة في القطاع

غزة/ صفاء عاشور:

أكد الناطق باسم تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، وائل أبو عمر أن 150 جمعية خيرية تعمل في جميع محافظات قطاع غزة لإعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتاً إلى أن 220 ألف أسرة يستفيدون من عمل هذه الجمعيات ومشاريعها.

وقال في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "هذه الجمعيات تعمل على مساعدة أكبر قدر ممكن من سكان القطاع عبر مشاريع عديدة، وعلى رأسها مشاريع ترميم بيوت الفقراء وتزويج الشباب من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 34 سنة".

وأضاف أبو عمر: "بالإضافة إلى ذلك يتم دعم الفئات الهشة والفقيرة عبر مشاريع توزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة وغيرها من المشاريع الذي يعمل عليها تجمع المؤسسات الخيرية خلال العام"، مشيراً إلى أن التجمع يعمل للوصول للشرائح الفقيرة وإيصال المساعدات الإنسانية باستمرار ودون تقصير.

ونبه إلى أن الجمعيات تعمل وفق قاعدة بيانات وفرق ميدانية تحصر جميع السكان في القطاع وفلترة الأسماء لمنع تكرار المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على وصول أكبر نسبة من المساعدات لأكبر شريحة من المواطنين المحتاجين والحرص على عدم ازدواجية الاستفادة من المساعدات وتكرارها لنفس الشريحة.

وذكر أبو عمر أن الجمعيات تعمل بشكل متوافق ومتواصل لتصل المساعدات الإنسانية لكل محتاج في القطاع، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى اللذان يشهدان ذروة عمل الجمعيات الخيرية حيث تكثر المساعدات الموجهة لفئة الفقراء والمحتاجين.

وأوضح أن اللقاء الخاص بتجمع المؤسسات الخيرية والذي تهدف فيه لعرض إنجازات الجمعيات الخيرية العاملة في القطاع والإشراف عليها ومتابعتها من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المحتاجين والفقراء في قطاع غزة.

وأردف أبو عمر:" كما أن اللقاء يهدف قبيل شهر رمضان لعرض هذه الإنجازات أمام المجتمع في قطاع غزة وإرسال رسالة للأمتين العربية والإسلامية للاهتمام بسكان القطاع خاصة في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة".

ونظم تجمع المؤسسات الخيرية التابع لحركة حماس اليوم مؤتمرا صحفيا استعرض فيه أبرز إنجازاته وما يواجهه العمل الخيري من تحديات وصعوبات وقيود.