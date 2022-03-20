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هجوم بفأس على مسجد في كندا يتصدى له المصلون

20 مارس 2022 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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قالت الشرطة الكندية إن المصلين في أحد المساجد دخلوا في مواجهة مع رجل كان يشهر فأسا وزجاجة رذاذ للهجوم عليهم، وسيطروا عليه أثناء صلاة الفجر.

ونجح أحد المصلين في إسقاط الفأس من يد الرجل الذي هم بالهجوم على المصلين في المسجد وأسقط الرجل أرضا وتحفظ عليه حتى قدوم الشرطة، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية.

وألقت الشرطة القبض على الشاب، 24 سنة، الذي حاول الهجوم على المسجد في موقع الحادث في مدينة ميساساغا في مقاطعة أونتاريو ووجهت إليه اتهامات.

وقال إمام المسجد إن بعض المصلين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الرذاذ الرادع.

ووصف أحد المصلين الواقعة بأنها كانت تجربة "مرعبة"، موضحا أنه سمع صرخات قبل أن يلتفت وراءه ليجد رجلا مشهرا فأسا ويرش رذاذا رادعا، وهو شيء يشبه رذاذ الفلفل، في اتجاه ثلاثة من المصلين.

المصدر / وكالات
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