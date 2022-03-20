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حول شجار الشجاعية .. "البطنيجي": اعتقلنا الجاني وجاري التحقيق في الجريمة

20 مارس 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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تمثيل الواقعة بحضور النائب العام (أرشيف)

كشف الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل أحد المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة، قبل أيام.

وقال في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" اليوم الأحد: إن "الشرطة تابعت قضية مقتل مواطن بالشجاعية بعد شجار بين الجيران ولديهم صلة قرابة، ونشب إطلاق النار من قبل أحد الأفراد أدى لمقتل مواطن وإصابة عدد آخر".

وأضاف: أن "الشرطة طوقت المكان وباشرت بالتحقيق وتم اعتقال الجاني وسيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه".

وطمأن المواطنين أنه لا يوجد "جريمة منظمة " في قطاع غزة، رغم بعض الشجارات وسوء استخدام السلاح، مهيباً بالمواطنين الابتعاد عن سلوك اطلاق النار واستخدام الأسلحة والتوقف عن المشاجرات والمشاكل العائلية، وقال: "يجب وقف هذه المهزلة خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شجار #البطنيجي #جريمة الشجاعية

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