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"القسام" تنعى مجاهدا توفي إثر حادث سير بغزة

20 مارس 2022 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، المجاهد محمود أبو الخير الذي توفي اليوم الأحد إثر حادث سير.

وقالت الكتائب في بيان لها: تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين المجاهد القسامي محمود عطية رضوان أبو الخير "صباح" (26 عاماً) من مسجد النور في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الكتائب الله أن يتقبل مجاهدها "أبو الخير" في الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #حادث سير #كتائب القسام

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