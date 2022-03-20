غزة.. حالة وفاة و43 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 387 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 290 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248857 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1561 حالة، وإجمالي المتعافين 245324 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1972 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 25 حالة، من بينها 17 حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 674255 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين