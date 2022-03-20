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الجامعة الإسلامية تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي المحاسبة

20 مارس 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة و بالتعاون مع شركة خاصة عن توفر وظيفة شاغرة (محاسب) لخريجي المحاسبة باللغتين من الجامعة الإسلامية فقط .

شروط التسجيل 

1. حاصل على شهادة البكالوريوس من قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية من الجامعة الإسلامية. 

2. خبرة في مجال المحاسبة، ومعرفة ببرامجها وخاصة برنامج الأصيل.

3. اجادة استخدام برامج (Office) وخاصة الاكسل.

4. لديه مهارات التواصل وحسن التعامل والعمل ضمن الفريق.

5. يفضل من يتقن اللغة الإنجليزية.

6. يفضل من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022م.

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