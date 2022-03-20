تقام اليوم.. الصداقة x الشجاعية.. طموح الاستفاقة من صدمة الخسارة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

سيكون اتحاد الشجاعية ومضيفه الصداقة على موعد من أجل تعويض خسارة كل منهما في الجولة الماضية، في المباراة المثيرة التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب اليرموك، في ضمن منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

الصداقة يريد أن يصحح مساره بعدما افتتح مشواره في مرحلة الإياب بخسارتين متتاليتين من الهلال وشباب رفح، لتتعطل مساعي الفريق من أجل الاقتراب من مناطق المنافسة.

سيحاول الصداقة استعادة توازنه واستغلال حالة الضغط التي يمر بها لاعبي الشجاعية من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث من أمامهم، في ظل أن الفريق يريد الاقتراب من مراكز المقدمة بعدما تسببت الخسارة من شباب رفح في احتلاله للمركز الثامن برصيد (16) نقطة.

موقف الصداقة يبدو أفضل حالاً من الشجاعية خاصة وأن الأخير يريد المنافسة بكل قوة على لقب الدوري، وهذا ما سيحاول الصداقة الاستفادة منه لمباغتة المنطار وخطف النقاط الثلاث على أمل الاقتراب من مربع المنافسة.

ويتطلع المدرب عبد الكريم الشيخ خليل الى استعادة لاعبيه لحالة التوازن بعد التعثر الذي جاء في آخر مباراتين، ويعول على تألق لاعبيه في الخط الأمامي خاصة مع وجود الثنائي يوسف سالم وصائب أبو حشيش، بالإضافة لقوة دفاع الفريق المتمثل بميسرة البواب وجلال أبو يوسف.

ومنذ بداية مشواره في الموسم الحالي فاز الصداقة في (4) مباريات وتعادل في مثلها، لكنه خسر في (5) مواجهات وهذا ما يجعله يسعى لتفادي الخسارة السادسة والخروج من أمام الشجاعية بفوز جديد ينعش آماله في الدخول بأجواء المنافسة حال تمكن من تعطيل المتصدر.

على الجانب الآخر فإن الشجاعية لن يتنازل عن تحقيق الفوز في هذا اللقاء والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ فوزه الأخير على الأهلي في الجولة الثامنة، ليغيب عنه الفوز في خمسة مباريات متتالية تعادل في أربعة وخسر في واحدة.

الخسارة الأخيرة من الهلال دقت ناقوس الخطر في المنطار، بعدما أصبح يتساوى بالنقاط مع شباب رفح برصيد (24) نقطة لكل منهما، ويأمل في العودة للانتصارات من أجل توسيع الفارق مع بقية ملاحقيه في ظل وجود اتحاد خانيونس وخدمات رفح على مقربة منه بفارق نقطتين مع امتلاك كل منهما لـ(22) نقطة.

الشجاعية سيعمل على الاستفادة من قوة الفريق وعودة الجماهير لمساندته من أجل استعادة التوازن وطي صفحة الخسارة من الهلال في الجولة الفائتة، والتي أوقفت سلسلة الفريق التي استمرت (23) مباراة متتالية بدون أن يتلقى أي خسارة منذ بداية مرحلة الإياب في الموسم الماضي.

وسيعمل المدرب هيثم حجاج على تفادي تكرار سيناريو مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وهذه لن تكون بالنتيجة المرضية للشجاعية ولجماهيره التي تدرك أهمية الفوز في مثل هذه المباريات الصعبة وعدم فقدان مزيد من النقاط.

ويملك الشجاعية قوة كبيرة في الخط الهجومي والخط الدفاعي، لكنه عجز عن تسجيل الأهداف في (3) مباريات من آخر (5) لعبها، وهذا ما يجعله مطالبا باستعادة الزخم الهجومي الذي فقده في الفترة الأخيرة.

كما يمتلك الشجاعية في سجله (6) انتصارات منذ بداية الدوري في الموسم الحالي و(6) تعادلات، فيما جاءت الخسارة الوحيدة له على يد الهلال في الجولة الماضية.