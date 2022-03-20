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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

20 مارس 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال خلال حملة مداهمات بالضفة (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 مواطنين من بلدتي سعير والسموع، في محافظة الخليل.

وأكّدت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: حكم حامد محمد شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، ومحمد إبراهيم شلالدة، وإبراهيم عيسى شلالدة، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت مسلم عبد الحليم خلايلة، وخليل مسلم الخلايلة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من قرية تل جنوب غرب نابلس.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل واعتقلت الفتى سالم ياسين عصيدة "17 عامًا"، بعد أنّ داهمت منزله وفتشته.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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