فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقام اليوم.. الصداقة x الشجاعية.. طموح الاستفاقة من صدمة الخسارة

غرسوا حنظلًا فهل سيحصدون قمحًا؟!

"الجهاد" تهاجم بشدة أجهزة أمن سلطة رام الله وتطالب بكبح جماحها

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

حاجز طيار شمال سلفيت لقوات الاحتلال

الأسرى الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم 79

مطلوب محاسبة في شركة جيتا فود للتجارة والصناعة

مطلوب مهندس موقع للعمل في جمعية

تشكيل عباس المحاكم الإدارية.. مخالفة قانونية واستغلال لغياب التشريعي

إعلان تيك توك داخلي

حاجز طيار شمال سلفيت لقوات الاحتلال

20 مارس 2022 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
...
حاجز طيار بالضفة الغربية (أرشيف)

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح  اليوم، حاجزاً طياراً على المدخل الرئيس لمدينة سلفيت من الجهة الشمالية في منطقة الرويس. 

 وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تعمدت توقيف مركبات المواطنين وتفتيشها ومخالفه بعضها، ملفتين إلى أن الحاجز تسبب بعرقلة حركة المواطنين ودفع بعض سائقي المركبات للبحث  عن طرق بديلة .

 وتتعمد قوات الاحتلال وضع حواجز طيارة ومتنقلة على مداخل القرى والبلدات في الضفة الغربية للتضييق على الفلسطينيين. 

بدوره، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن 553 حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وفي تقرير لأوتشا حول الطريقة التي تعمل فيها القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب أوتشا فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #حاجز طيار #حواجز ترابية #حركة الفلسطينيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة