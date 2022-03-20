"بمسدس فارغ".. الرجوب يضع نفسه في موضع سخرية

رام الله-غزة/ محمد حجازي:

وضع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب نفسه في موضع سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشل في إطلاق النار مرتين، إيذانا ببدء ماراثون فلسطين الدولي، ليتبين أن المسدس كان مفرغا من الرصاص.

واستضافت مدينة بيت لحم أخيرًا، الماراثون بنسخته الثامنة تحت شعار "الحق في حرية الحركة"، وشارك فيه نحو 10 آلاف متسابق من جميع أنحاء العالم، بينهم نحو 500 من الممثليات والقنصليات الأجنبية في فلسطين.

وفور فشل الرجوب بإطلاق شارة البدء، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية، وجاب الفيديو العديد من الصفحات والناشطين على فيس بوك وتويتر.

وعلق الصحفي إبراهيم مقبل على صفحته بفيسبوك، قائلاً:" الفريق جبريل الرجوب يفشل في إطلاق رصاصة من مسدس! يبدو أن رتبة فريق التي منحك إياها عباس لا تصرف إلا في ميدان الرياضة الذي للأسف يواجه انتكاسات في عهدك!".

وكتب الصحفي عبد الرحمن يونس على صفحته في فيسبوك: "ما حصل مع جبريل الرجوب أكبر دليل على أن مخازن السلاح لدى السلطة فارغة، ولا تمتلئ إلا إذا كانت موجهة إلى صدور الفلسطينيين".

أما الناشط ياسر جاد الله فقال عبر صفحته في فيسبوك: "حامل رتبة فريق وما عرف يطخ! الله يخزيك يا رجوب طول عمرك خازينا".

وسخر الناشط أبو ميزو عبر صفحته في فيسبوك من الفيديو المنشور قائلاً: "شاهد وتفرج يا خال مسخرة الفريق جبريل الرجوب، مش عارف يطخ رصاصة في بداية الماراثون، الله سترنا من آخره، وختمها ضحكاً".

وتهكم الناشط محمد علي أبو سويلم على صفحته في فيسبوك، وقال "يا سواد الوجه، الرجل تعب وهو رافع ايده ليعلن انطلاق ماراثون فلسطين الرياضي، وبالأخير طلع المسدس خربان ليخيب ظنه وينهي فرحته".

وتفاعل كثيرون مع منشور عبر صفحة "مش هيك الحكي" على فيسبوك، "اليوم كان في ماراثون في بيت لحم، جبريل الرجوب اجا بدو يطخ عشان لحظة انطلاق السباق، طلع المسدس خربان، له له يا أبو رامي، ع أساس طول عمرك بتحكي "إذا في طخ احنا طخيخة".

وعبر الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة عبر صفحته في تويتر، على الفيديو المنشور قائلاً: "هذا الجنرال قائد قوات الأمن الوقائي السابق برفقة قائد القوة الصاروخية الاستراتيجية يحاولان إطلاق صاروخ بالستي! حتى مسدس صوت لا يعمل، مضيفاً أنها ثورة حتى النصر وعاش التنسيق الأمني وتسقط صواريخ حماس العبثية".

واستهزأ الناشط عبد الرحمن علوان عبر صفحته في تويتر على الفيديو قائلاً: "مسدس الفريق جبريل يمثل الحالة العامة يلي بيمر فيها سلاح فصيله وشكراً".

وفي السياق قال الناشط أبو خالد من غزة، عبر صفحته في تويتر، "عنجد هم بيضحك وهم بيبكي، فريق رافع ايده كأنه بده يضرب صاروخ عابر للقارات، والحمد لله ما انطلق".

وسخر الناشط محمود أبو زياد على صفحته في تويتر، قائلاً: "حتى المسدس في حضور الكبار آثر الصمت".

وكتبت الناشطة مايا الرحال على حسابها في تويتر: "جبريل الرجوب أمثالك لا يحملون السلاح لأنهم أشباه رجال، بل يركزون على الشورتات، وختمت سلطة الكفاح المسلح هزلت".