رئيس البرلمان الكويتي يطالب بطرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي

طالب رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم السبت، بطرد الوفد "الإسرائيلي" من الاتحاد البرلماني الدولي، بعد طرح تصويت لطرد وفد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي عقد في أندونيسيا، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144.

وأشار الغانم إلى أنه "من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمعيار، في حين يُتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية بمعيار مختلف تماماً".

ووجّه حديثه إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو، قائلاً: "رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفترض أن تمثل الجميع، وليس الكتلة الأوروبية فقط، مع كامل تقديرنا لها".

وأضاف الغانم أنه "بينما تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة، بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد؛ نجد أن هناك تغافلاً تاماً وتجاهلاً كاملاً للجرائم الإسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عاماً".

وتابع: "نحن نرفض الاحتلال بالمطلق، فأنا من بلد جرّب ويلات الاحتلال قبل أكثر من 30 عاماً، ولكن علينا في الوقت ذاته، التأكيد على رفضنا لمبدأ الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الكويت بطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، ففي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 طالب الغانم بطرد الوفد الإسرائيلي من المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وكان الغانم وصل -أمس- هو والوفد البرلماني المرافق له إلى جزيرة "بالي" الإندونيسية؛ للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 المنعقد من 19 إلى 24 آذار/مارس الجاري.

المصدر / فلسطين اون لاين