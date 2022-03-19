الزهار: "حماس" في ذكرى استشهاد الياسين ليست كما قبل رحيله

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إن الغراس الذي غرسه مؤسس الحركة الشيخ الشهيد أحمد ياسين تحصد فلسطين ثماره، وصولاً للتحرير.

وأكد الزهار في كلمة له، تابعها "فلسطين أون لاين"، خلال مسير دعوي للحركة في حي الزيتون بعنوان "زحف الياسين للقدس محررين"، أن الشيخ الياسين زرع بذور الحركة وأثمرت في مجالات عديدة خاصة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته في كل ساحات فلسطين.

وخاطب الشيخ الشهيد قائلاً: "قم يا شيخ لترى رجالك وغراسك، ونحن على طريق ذات الشوكة الذي اخترناه، ونحن في ذكرى استشهادك وعلى موعد مع الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس".

وأضاف: "هذا الطريق قدمت فيه الحركة دماء الأحباب والقادة؛ ولكنه درب أعطى هذه الحركة المكانة والرفعة وقيادة الأمة".

من جهته، أكد القيادي في حماس، عاصف كحيل، أن حركة حماس وجيها كتائب القسام يستعدون يعملون دوماً على رفع مستوى الجهوزية لمعركة التحرير.

وقال: "النصر حليف الثلة المؤمنة وإننا على يقين بوعد الله بالتحرير قريباً".









المصدر / فلسطين اون لاين