بعد أيامٍ من اختراق حسابه.. قراصنة ينشرون وثائق جديدة لرئيس الموساد

بعد أيامٍ قليلة من الإعلان عن اختراق حاسوب رئيس ما يُسمّى بجهاز الموساد الصهيوني ديفيد برنياغ، نشرت مجموعة قراصنة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياغ من ضمنها وثائق تخصُّ رواتبه.

وقبل أيام، أعلنت ذات المجموعة عن تمكّنها من اختراق حاسوب برنياغ، التي ادّعت وسائل إعلامٍ عبرية حينها بأنها إيرانية، ونشرت منه صورًا وتفاصيلَ شخصية عنه وعن عائلته ومكان سكنه.

وأظهرت الوثائق التي تمّ نشرها اليوم، الضرائب التي دفعها رئيس الموساد لعام 2020، في الوقت الذي زعم فيه مكتب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت، بعد نشر المعلومات الأولى، أن ّهذه المواد قديمة وأنّ مصدرها ليس هاتف رئيس الموساد.

وقال القراصنة الذين نشروا المعلومات الجديدة على موقع تلغرام باللغة العبرية، إنها تفنّد ادّعاء مكتب بينيت بأنّ المواد التي نُشرت قديمة.













المصدر / فلسطين اون لاين