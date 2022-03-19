فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس البرلمان الكويتي يطالب بطرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي

الزهار: "حماس" في ذكرى استشهاد الياسين ليست كما قبل رحيله

بعد أيامٍ من اختراق حسابه.. قراصنة ينشرون وثائق جديدة لرئيس الموساد

مشاهد تتعلق بـ"الضيف" تحصد نحو 150 ألف مشاهدة عبر "فلسطين أون لاين"

"أبو عرة": إضرابُ الأسرى الجماعي امتداد لمعركةٍ طويلةٍ مع الاحتلال

30 إصابة في حادث سير بولاية بولو التركية

فنلندا "أسعد بلد في العالم" للسنة الخامسة على التوالي

إصاباتٌ بمواجهاتٍ في كفر قدوم

الأمم المتحدة: مقتل 847 أوكرانيًا ولجوء 3.3 ملايين

ناصيف يُحذّر الاحتلال: عواقب المساس بالأسرى ستتعدّى جدران السجون

إعلان تيك توك داخلي

بالصور بعد أيامٍ من اختراق حسابه.. قراصنة ينشرون وثائق جديدة لرئيس الموساد

19 مارس 2022 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...

بعد أيامٍ قليلة من الإعلان عن اختراق حاسوب رئيس ما يُسمّى بجهاز الموساد الصهيوني ديفيد برنياغ، نشرت مجموعة قراصنة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياغ من ضمنها وثائق تخصُّ رواتبه.

وقبل أيام، أعلنت ذات المجموعة عن تمكّنها من اختراق حاسوب برنياغ، التي ادّعت وسائل إعلامٍ عبرية حينها بأنها إيرانية، ونشرت منه صورًا وتفاصيلَ شخصية عنه وعن عائلته ومكان سكنه.

وأظهرت الوثائق التي تمّ نشرها اليوم، الضرائب التي دفعها رئيس الموساد لعام 2020، في الوقت الذي زعم فيه مكتب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت، بعد نشر المعلومات الأولى، أن ّهذه المواد قديمة وأنّ مصدرها ليس هاتف رئيس الموساد.

وقال القراصنة الذين نشروا المعلومات الجديدة على موقع تلغرام باللغة العبرية، إنها تفنّد ادّعاء مكتب بينيت بأنّ المواد التي نُشرت قديمة.

Zp1ej.jpg
 

XIxrr.jpg
 

QYEVl.jpg
 

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الموساد الإسرائيلي #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة