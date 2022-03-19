مشاهد تتعلق بـ"الضيف" تحصد نحو 150 ألف مشاهدة عبر "فلسطين أون لاين"

حصد مقطع فيديو خاص، وثقته عدسة "فلسطين أون لاين"، نحو 150 ألف مشاهدة.

ويتعلّق المقطع بحياةِ الراحل الحاج دياب المصري "الضيف"، والد القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

والمقطع المرئي وثّق مشاركة "المصري" في احتفالات انتصار سيف القدس قبل نحو عام.

وحصد الفيديو عبر منصة تك توك نحو 150 ألف مشاهدة.

وشيّعت جماهير غفيرة ظهر الخميس الماضي، جثمان الحاج دياب الضيف والد قائد هيئة الأركان محمد الضيف، وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في تشييع جثمان الحاج "أبو فتحي" التي انطلقت من المسجد الكبير وسط مدينة خانيونس رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيي السنوار، ونواب المجلس التشريعي، وقيادات عسكرية بارزة في كتائب القسام، إضافة إلى آلاف المواطنين.

وقال القيادي في حركة "حماس" الدكتور يونس الأسطل خلال كلمة له: "فخر لك يا أيها الرجل المعطاء، أن يكون ابنك محمد الذي أساء وجوه الصهاينة ولقّنهم الدروس"

وأكد الأسطل أنّ المقاومة ضاغطة على الزّناد ولن تتوقف وعلى رأسها كتائب القسام بقيادة أبو خالد نجل الراحل دياب الضيف، حتى دحر الاحتلال من أرض فلسطين.

وبدوره، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "حينما نودّع رجلًا من هذا القبيل، نؤكد للعالم أننا ماضون وصابرون وثابتون حتى تحرير فلسطين". وتابع "سيف القدس معركة كشفت زيف الاحتلال بعدما قهرت المقاومة الجيش الذي كان يدّعي أنه لا يقهر".

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الحاج المجاهد دياب الضيف والد قائد هيئة الأركان أبو خالد الضيف، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين اون لاين