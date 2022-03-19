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طفل يصطدم بحيوان "الكسلان" في أثناء انزلاقه بحبل في غابات كوستاريكا

19 مارس 2022 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
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قد تكون ممارسة الانزلاق على حبل في غابة مغامرة العمر، خاصة عندما تصطدم بحيوان الكسلان على نحو غير متوقع.

هذا ما حدث لطفل يزور حديقة (Go Adventure Arenal) في كوستاريكا، نهاية الأسبوع الماضي، وحصد المقطع المصوّر لهذه الواقعة آلاف المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقطع، قال رجل يوجّه الطفل على طول الخط “انتبه. لا فرامل”، بينما كانوا ينزلقون عبر قمم الأشجار، لكن رحلة المتعة توقفت فجأة عندما اصطدم الصبي بالحيوان ذي الفرو.

وعند الاصطدام قال الصبي "إنه حيوان الكسلان! لقد صدمني مباشرة في وجهي".

ودعا الرجل الطفل بأنه لا داعي للقلق إذ إن حيوان الكسلان يتحرك ببطء على الخط.

وقال الطفل في نهاية المقطع "هل ننتظر فقط؟" ليجيبه الرجل: "نعم، فقط ننتظر".

وقال فلافيو ليتون راموس مالك الحديقة في تصريح صحفي إن حيوان الكسلان والطفل لم يصابا بجروح وإنهم يرون الكسلان نفسه طوال الوقت، مضيفًا أنها واحدة من الأشياء التي ربما لن تتكرر على الأرجح".

المصدر / فلسطين أون لاين
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