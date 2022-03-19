حراك "بدنا نعيش" يدعو لإضراب شامل غداً في الخليل

دعا حراك "بدنا نعيش"، إلى إضراب شامل في محافظة الخليل، يوم غد الأحد، يشمل كافة القطاعات باستثناء الصحة والتعليم، احتجاجا على ارتفاع الأسعار ومماطلة حكومة اشتية في تنفيذ وعودها.

وأوضح أمجد الأطرش، أحد منسقي الحراك، في تصريح صحفي، أن المطالب لا تتعلق فقط بالطحين والخبز، إنما تشمل السلة الغذائية الأساسية للمواطن الفقير لكي يتمكن من العيش بكرامة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ودعا منسقو الحراك، عبر مكبرات الصوت، المواطنين إلى التجمهر عن دوار بن رشد وسط الخليل، لرفع صوت عالياً ضد مماطلة حكومة اشتية في تنفيذ الوعود التي قدمتها لأهالي الخليل منذ شهر ونصف الشهر.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد بحكومة اشتية، قد اتفقتا في 23 شباط/ فبراير الماضي، على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك وتخفيض الأسعار، عقب اجتماع جمع الوزيرين شكري بشارة وخالد العسيلي، ومحافظ الخليل، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وحراك "بدنا نعيش".

لكن نشطاء الحراك، أكدوا أن حكومة اشتية لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق سوى تثبيت أسعار المحروقات في شهر آذار/ مارس الجاري.

وشدد النشطاء، على أنهم لن يتهاونوا في المطالبة بإسقاط الحكومة لعجزها عن إدارة الأزمة خلال شهر ونصف الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين